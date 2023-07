Ministrstvo bo podprlo 58 naložb v javno turistično infrastrukturo

Ljubljana, 28. julija - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je turistični ponudnikom, ki so se prijavili na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, odposlalo 58 pozitivnih sklepov o podpori. S tem je razporedilo vseh 15,5 milijona evrov in je zato razpis zaprlo.