V Mariboru še zadnje tekme v okviru Ofema

Maribor, 29. julija - V Mariboru se bo danes končal Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), na katerem se je okoli 2400 mladih športnikov in športnic iz 48 držav pomerilo v 11 športnih panogah. Na sporedu so še zadnje tekme, zvečer pa bo dogajanje zaokrožila zaključna prireditev na Trgu svobode, namenjena v prvi vrsti športnikom in prostovoljcem na festivalu.