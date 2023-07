Znana bo najnovejša inflacijska slika v Sloveniji in območju z evrom

Ljubljana/Luxembourg, 31. julija - Statistični urad bo danes objavil podatke o julijski inflaciji. Po junijski umiritvi pod sedem odstotkov večjega dodatnega umirjanja ni pričakovati. Po napovedih naj bi se namreč inflacija do konca leta zniževala le počasi. Znani bosta tudi prvi oceno julijske inflacije v območju evra in rasti BDP v drugem trimesečju v EU in območju skupne valute.