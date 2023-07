Mineva 40 let od smrti režiserja Luisa Bunuela

Madrid, 29. julija - Pred štirimi desetletji je na današnji dan umrl špansko-mehiški filmski režiser, ki je poleg Španije ustvarjal še v Franciji in Mehiki. Bunuel velja za enega največjih in najvplivnejših filmskih ustvarjalcev vseh časov. Njegovi najbolj znani filmi so Andaluzijski pes ter Ta mračni predmet poželenja in Diskretni šarm buržoazije.