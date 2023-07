Rose bo še naprej vodil Leipzig Kampla in Šeška

Leipzig, 28. julija - Nemški trener Marco Rose je z bundesligaškim klubom Leipzigom, za katerega vrsto let igra Slovenec Kevin Kampl, poleti pa se mu je pridružil tudi reprezentant Benjamin Šeško, podaljšal pogodbo do 2025. Danes so v klubu potrdili, da je 46-letnik podpisal enoletno podaljšanje sodelovanja.