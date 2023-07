Letošnji BSF o solidarnosti za globalno varnost

Ljubljana, 28. julija - Letošnji Blejski strateški forum (BSF), ki bo potekal 28. in 29. avgusta, bo skušal odgovoriti na vprašanja o trenutni negotovosti in pomanjkanju varnosti v mednarodni geostrateški skupnosti ter prihodnjih globalnih izzivih, so sporočili organizatorji. BSF bo tokrat potekal pod naslovom Solidarnost za globalno varnost.