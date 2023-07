V Tirenskem morju odkrili starorimsko ladjo, natovorjeno z amforami

Rim, 31. julija - Na peščenem morskem dnu pred italijanskim pristaniškim mestom Civitavecchia so na globini približno 160 metrov odkrili razbitine ladje iz prvega stoletja pr. n. št. Na krovu več kot 20 metrov dolge rimskodobne tovorne ladje so odkrili tovor z več sto amforami, ki so večinoma nedotaknjene.