Na uradu za Slovence v zamejstvu sprejem za maturante slovenskih korenin iz Argentine

Ljubljana, 28. julija - Državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je danes v Ljubljani sprejela maturante slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Argentine RAST 52, ki te dni zaključujejo skoraj pettedenski obisk Slovenije. Tega so izkoristili za izpopolnjevanje slovenskega jezika in raziskovanje Slovenije.