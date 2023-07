Na Japonskem znova zagnali najstarejši jedrski reaktor

Tokio, 28. julija - Na Japonskem so danes znova zagnali enega od jedrskih reaktorjev v elektrarni Takahama na obali Japonskega morja severno od Kjota, ki je z 48 leti najstarejši v državi. Izklopili so ga leta 2011, a so se v luči nedavno sprejetega zakona, ki je omogočil podaljšanje obratovanja starih reaktorjev, odločili za ponoven zagon.