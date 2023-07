Požari v Grčiji se nekoliko umirjajo

Atene, 28. julija - Po več dnevih boja proti požarom se razmere v Grčiji nekoliko umirjajo, so danes sporočili gasilci in opozorili, da nevarnost še ni povsem minila, saj so napovedani močni vetrovi. Požar je v četrtek zajel tudi skladišče streliva v okolici mesta Nea Anhialos, kjer je prišlo do eksplozij. Ranjenih ni bilo, saj so pred tem evakuirali 130 ljudi.