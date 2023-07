V prvem polletju več kot 25.000 vlog za zaposlitev tujcev

Ljubljana, 28. julija - Zavod za zaposlovanje je v prvem polletju prejel 25.247 vlog za delovna dovoljenja in zahtev za soglasja k enotnemu dovoljenju. Ob tem je bilo izdanih 22.167 delovnih dovoljenj in soglasij za enotno dovoljenje, največ za poklic zidarja, so danes sporočili z zavoda.