Voznik v okolici Gornje Radgone na znake policije sprva ni ustavil, nato napihal 1,95 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka

Gornja Radgona, 28. julija - Policisti so v četrtek zvečer med Ptujsko Cesto in Orehovci peljali za 35-letnim voznikom osebnega avtomobila, ki kljub svetlobnim in zvočnim znakom policije sprva ni ustavil. Ko so ga ustavili, pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,95 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.