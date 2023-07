Pogrešanega 87-letnika ponoči našli podhlajenega med podrtimi drevesi

Gornja Radgona, 28. julija - Policisti so v noči na četrtek skupaj s svojci iskali 87-letnika z območja Gornje Radgone, ki težje hodi in so ga pogrešali od srede. Policista sta nekaj po 4. uri pri pregledu širše okolice bivališča, kjer se začne pohodna pot ob Muri, zaslišala šibke glasove. Moškega so podhlajenega našli približno 300 metrov globoko v območju podrtih dreves.