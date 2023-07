V Šentjerneju priprave za izvedbo protipoplavne zaščite pred gorjanskima hudournikoma

Šentjernej, 30. julija - Na šentjernejski občini so se zaradi poplav, ki ju povzročata hudourniška potoka z Gorjancev, lotili priprav na ureditev protipoplavne zaščite. Gre za potoka Kobila in Pendirjevka, ki ob močnejšem deževju rada poplavita dolino od vznožja Gorjancev do Šentjerneja. Za Kobilo načrtujejo suhi zadrževalnik, študijo za Pendirjevko pa še pripravljajo.