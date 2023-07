Umrl slikar, teoretik in predavatelj Sergej Kapus

Ljubljana, 28. julija - Umrl je slikar, teoretik in predavatelj Sergej Kapus, so za STA potrdili v krogu njegovih bližnjih. Star je bil 72 let. Samostojno je začel razstavljati leta 1975 v Trstu. Za življenjsko delo je leta 2019 prejel nagrado Ivane Kobilce in leta 2020 Jakopičevo nagrado.