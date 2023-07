Nova Gorica bo gostila svetovni čipkarski kongres in skupščino

Nova Gorica, 31. julija - Nova Gorica bo konec tedna gostila 20. svetovni čipkarski kongres in letošnjo generalno skupščino Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko (OIDFA). Kongres OIDFA, ki je največja in najpomembnejša čipkarska prireditev na svetu, poteka na dve leti. Pričakujejo okoli 800 udeležencev, podelili bodo tudi nagrade tekmovanja v klekljanju.