Putin: Rusija preučuje afriške predloge za končanje konflikta v Ukrajini

Sankt Peterburg/Harare, 28. julija - Rusija spoštuje in podrobno preučuje predloge nekaterih afriških voditeljev za končanje konflikta v Ukrajini, je danes ob drugem dnevu rusko-afriškega vrha v Sankt Peterburgu izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. V četrtek je naznanil, da bo Rusija okrepila dobavo žita v Afriko in šestim državam brezplačno zagotovila do 50.000 ton žita.