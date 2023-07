Odbojkarice gladko, rokometaši po maratonu s Hrvati v finale Ofema

Maribor, 28. julija - Slovenske odbojkarice in rokometaši so si danes na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru priigrali sobotni finale in si že zagotovili medaljo. Odbojkarice so brez pretiranih težav premagale Madžarke s 3:0 (23, 15, 20), rokometaši pa so v maratonskem dvoboju s sosednjo Hrvaško slavili po izvajanju sedemmetrovk s 50:49.