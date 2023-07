Mladina o razliki v dohodkih v Sloveniji (28. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Graga Repovž v komentarju Država enega odstotka piše o razliki v dohodkih. Slovenija naj bi bila ena najbolj egalitarnih držav na svetu, a to ne drži. Najbogatejši Slovenci so namreč deležni neprimerno več solidarnosti, saj jim je politika ustvarila sistem davčnih in drugih izognitev, zaradi katerih plačujejo enako vsoto davkov kot najrevnejši.