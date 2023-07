Ljubljanski policisti prijeli 33-letnega osumljenca drzne tatvine in ropa

Ljubljana, 28. julija - Policisti so prijeli 33-letnega osumljenca drzne tatvine v eni izmed trgovin na območju centra Ljubljane. Kot se je izkazalo, je osumljen tudi nedeljskega ropa bencinskega servisa na Dunajski cesti, ko je vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Danes ga bodo privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s policije.