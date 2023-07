Mediji: Tožilstvo vložilo obtožnico zoper 28 članov mednarodne kriminalne združbe

Ljubljana, 28. julija - Specializirano tožilstvo je vložilo obtožnico zoper 28 članov mednarodne kriminalne združbe, ki jo je policija razbila januarja. Med njimi je 19 Slovencev, tudi že obsojeni Aleš Zupančič. Obtoženi so trgovanja s heroinom, kokainom, konopljo in amfitamini v Sloveniji, Avstriji in Italiji. V priporu jih je 16, pišejo Delo, Slovenske novice in Večer.