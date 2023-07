Pri nadzoru prometa na dolenjski avtocesti iz prometa izločili 18 vozil

Novo mesto, 28. julija - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v četrtek skupaj s slovenskimi in hrvaški kolegi na dolenjski avtocesti na počivališčih Starine v smeri Ljubljane in Dul v smeri Novega mesta izvedli nadzor prometa, predvsem tovornih vozil in avtobusov. Ugotovili so številne kršitve, 18 vozil so izločili iz prometa, štirim pa odvzeli registrske tablice.