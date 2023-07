Evropske borze uvodoma večinoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 28. julija - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja večinoma znižali. Kot navajajo analitiki, so vlagatelji po napornem tednu novih dvigov ključnih obrestnih mer ter objav statističnih podatkov in poslovnih rezultatov brez prave energije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.