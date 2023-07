Sporočilo uredništvom - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo obiskala občino Vojnik

Ljubljana, 28. julija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes obiskala občino Vojnik in si ogledala škodo vremenskih ujm, ob 14.30 se bo v prostorih občine na Keršovi ulici 8 sestala z županom Brankom Petretom, predstavniki občine in regijskega štaba Civilne zaščite, so sporočili iz urada predsednice republike.