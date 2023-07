Air France-KLM v drugem četrtletju podvojil dobiček

Pariz, 28. julija - Francosko-nizozemska letalska skupina Air France-KLM je v drugem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi podvojila čisti dobiček na 604 milijone evrov. Kot so pojasnili, so kljub višjim cenam zaradi vsesplošne inflacije zabeležili krepko rast povpraševanja. Prihodki so narasli za 13,7 odstotka na 7,6 milijarde evrov.