Prenos v živo - izjava o odpravi posledic neurij in oceni stroškov intervencije

Ljubljana, 28. julija - V video servisu STA bo danes ob 12. uri dostopen prenos v živo izjave za javnost državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Rudija Medveda in v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leona Behina o odpravi posledic neurij in oceni stroškov intervencije.