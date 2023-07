Sporočilo uredništvom - izjava za javnost glede ocene stroškov intervencije in odprave posledic neurij

Ljubljana, 28. julija - Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved in v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin bosta danes ob 12. uri v Državnem logističnem centru Roje na Obvozni cesti 112 v Ljubljani dala izjavo za javnost o odpravi posledic neurij in oceni stroškov intervencije, so sporočili z ministrstva. (STA)