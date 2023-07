Na zasebnem dogodku v slovo Sinead O'Connor v Londonu na stotine ljudi

London, 28. julija - Na stotine ljudi se je v četrtek zvečer v Londonu udeležilo zasebnega dogodka v slovo irski pevki Sinead O'Connor, ki je umrla v tem tednu v starosti 56 let. Dogodek je bil v dobrodelni ustanovi Londonski irski center s sedežem v Camdnu, kjer so se ji poklonili umetniki in prijatelji z glasbo in govori. Podobno je bilo v Dublinu.