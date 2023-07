Na vojaški paradi v Pjongjangu predstavili nove drone in rakete

Pjongjang, 28. julija - Voditelj Severne Koreje Kim Jong-un je v četrtek zvečer na vojaški paradi v Pjongjangu, ki so se je udeležili tudi člani delegacij iz Kitajske in Rusije, med njimi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, predstavil nove tipe brezpilotnih letalnikov in medcelinskih balističnih raket (ICBM).