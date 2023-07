Mariborčani v Luksemburgu izenačili v zadnji sekundah dodatka

Luxembourg, 27. julija - Nogometaši Maribora so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige v gosteh pri luksemburškemu Differdangeju igrali neodločeno 1:1. Od 25. minute pa do šeste sodniškega dodatka so zaostajali, nato pa je "vroči" Arnel Jakupović natančno izvedel prosti strel, izenačil in ekipo rešil iz zagate.