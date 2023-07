New York, 27. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Po rasti delnic na začetku dneva so se te popoldne znižale. Prevladala je namreč zaskrbljenost zaradi agresivnejših ukrepov ameriške centralne banke Federal Reserve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.