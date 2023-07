Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 7.)

Ljubljana, 27. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o spremembi vremena v Sloveniji, ki je ponekod prinesla celo snežno odejo. Pisale so tudi o reševanju slovenskega državljana, ki se je kljub napovedi slabega vremena odpravil na vožnjo s čolnom, in o preiskavi nezakonite legalizacije gradbenih objektov v Istri, v katero sta bila vpletena dva Slovenca.