Biden napovedal ukrepe za spopadanje z rekordno vročino

Washington, 27. julija - Ameriški predsednik Joe Biden je v Washingtonu danes sprejel županjo Phoenixa Kate Gallego in župana San Antonia Rona Nirenberga, da bi se seznanil s posledicami aktualnega vročinskega vala na jugozahodu ZDA in ob tem napovedal krepitev ukrepov za spopadanje z rekordno vročino, so sporočili iz Bele hiše.