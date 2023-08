Tedenski pregled - svet od 28. 7. do 3. 8.

Ljubljana, 4. avgusta - Razmere v Nigru so bile po državnem udaru napete, zahodne države so evakuirale svoje državljane. Bivši ameriški predsednik Donald Trump se je soočil z novo, doslej najresnejšo obtožnico o poskusu sprevračanja izida volitev. Ukrajinski droni so znova dosegli Moskvo, Rusija je nadaljevala zračne napade na Ukrajino.