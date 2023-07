V ZDA nova kapitalska pravila za banke z najmanj 100 milijardami dolarjev premoženja

Washington, 27. julija - Ameriška centralna banka Federal Reserve, Urad nadzornika valut in Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov so danes objavili nova kapitalska pravila za banke z najmanj 100 milijardami dolarjev premoženja. Pravila so namenjena preprečevanju propadanja bank, kakršnemu so bili v ZDA priča marca v primeru Silicon Valley Bank (SVB).