Vlada razrešila Šabedra, kot v. d. na čelo urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Pliberšek

Ljubljana, 27. julija - Vlada je danes na dopisni seji razrešila direktorja Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleša Šabedra in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti z 28. julijem imenovala Tomaža Pliberška, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 27. januarja 2024.