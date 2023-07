V Moravčah se bodo danes pomerili kosci iz osmih evropskih držav

Moravče, 30. julija - V okviru Evropskega prvenstva v ročni košnji se bodo danes v Moravčah pomerile najmočnejše reprezentance koscev in kosic iz osmih držav. Tekmovalci in tekmovalke se bodo pomerili v štirih kategorijah in bodo poskušali kar najhitreje in najkakovostnejše pokositi 100 oziroma 35 kvadratnih metrov veliko parcelo.