New York, 27. julija - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Vlagatelji so po ocenah analitikov prepričani, da je bilo sredino zvišanje ključne obrestne mere v ZDA zadnje v nizu in da se zdaj obeta premor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.