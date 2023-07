Ukrajina prvič po začetku vojne znižala ključno obrestno mero

Kijev, 27. julija - Ukrajinska centralna banka je danes prvič po začetku ruske invazije znižala ključno obrestno mero, in sicer za tri odstotne točke na 22 odstotkov. Kot so pojasnili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, znižanje omogočajo umiritev inflacije in robustne razmere na valutnih trgih.