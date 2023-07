V Grčiji novi požari terjali smrtni žrtvi

Atene, 27. julija - Gasilci v Grčiji se ponekod še naprej borijo z gozdnimi požari, ki zadnja dva tedna divjajo v državi. V osrednji Grčiji so ognjeni zublji v sredo terjali dve smrtni žrtvi, skupno doslej že štiri, so danes sporočile grške oblasti. Gre za moškega in žensko, ki sta umrla na območju pristaniškega mesta Volos.