Državni svetniki za hitro pomoč kmetijstvu za sanacijo škode

Ljubljana, 27. julija - Kmetijski sektor, ki se sooča s hudimi pritiski, so julija močno obremenile še vremenske ujme, je na današnji seji ugotovila komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Svetniki so zato vlado pozvali k hitri in učinkoviti pomoči pri sanaciji po njihovih besedah katastrofalnih posledic neurij v kmetijstvu.