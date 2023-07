Med osumljenimi v preiskavi nezakonitih legalizacij stavb v hrvaški Istri tudi slovenska državljana

Pulj, 27. julija - V okviru preiskav več poslovnih in zasebnih objektov v povezavi z nezakonito legalizacijo stavb je bilo na območju hrvaške Istrske županije pridržanih 13 ljudi iz Hrvaške in Srbije, pa tudi Slovenije. Obtoženi so zlorabe položaja in pooblastil ter napeljevanja k zlorabi in ponarejanju listin, je danes sporočila istrska policija.