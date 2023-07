V Ajdovščini bodo na javne strehe postavili manjše sončne elektrarne

Ajdovščina, 30. julija - Potem ko so pred tremi leti na strehi osnovne šole v Budanjah postavili prvo sončno elektrarno in s tem prvo samooskrbno skupnost v državi, bo Občina Ajdovščina v sodelovanju s podjetjem Gen-I do konca leta s sončnimi elektrarnami opremila še pet javnih objektov. Za koriščenje energije bodo dostopne vsem zainteresiranim uporabnikom.