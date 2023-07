Suljić po hudem boju polfinalist, Prevejšek na cestni dirki četrti

Maribor, 27. julija - Mladi slovenski teniški adut Svit Suljić je po ogorčenem boju in slabih treh urah v četrtfinalu Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) v Mariboru premagal Čeha Filipa Košarka s 3:6, 7:5 in 6:4 ter se prebil v polfinale. Na cestni dirki kolesarjev je Mai Prevejšek za las zgrešil odličje in v cilj pripeljal kot četrti.