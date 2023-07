Fukuoka, 27. julija - Madžari in Grki so finalisti letošnjega vaterpolskega svetovnega prvenstva v Fukuoki na Japonskem. V današnjih polfinalih so Grki s kar 13:7 /3:2, 3:0, 3:3, 4:2) presenetili Srbe, zelo tesna pa je bila zmaga Madžarske nad Španijo z 12:11 (3:3, 1:3, 3:2, 5:3).