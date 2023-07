Karitas bo letos letovanja omogočila 850 socialno ogroženim otrokom

Ljubljana, 27. julija - Karitas bo na letovanja za socialno ogrožene otroke, družine in starejše, ki letos v okviru 15 programov potekajo od začetka maja do konca oktobra, vključila 850 otrok, 77 staršev in 150 starejših. Pri tem sodeluje tudi več kot 250 prostovoljcev animatorjev, so na današnji novinarski konferenci pojasnili na Karitasu.