V velenjski občini med neurji izvedli 578 intervencij

Velenje, 27. julija - V velenjski občini so od 13. julija do srede, 26. julija, izvedli 578 intervencij, v katerih je sodelovalo 2173 gasilcev s 451 vozili. Intervencija je bila največkrat potrebna zaradi razkritja streh, podrtja dreves in črpanja vode. Sprožilo se je tudi več kot 50 zemeljskih plazov, so danes sporočili z velenjske občine.