Nigerijke šokirale Avstralijo na SP v nogometu

Brisbane, 27. julija - Avstralske nogometašice so v predtekmovalni skupini B svetovnega prvenstva, ki ga sogostijo, v Brisbanu presenetljivo izgubile. Nigerijke so zmagale s 3:2 (1:1) in tekmicam preprečile, da bi si kot tretja reprezentanca po Japonski in Španiji zagotovile nastop v osmini finala, same pa so se povzpele na čelo skupine.