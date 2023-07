Nekateri poslanci na sejah zelo zgovorni, drugi praktično molčijo

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 30. julija - Poslanci so pri svojem delu v DZ različno dejavni, nekateri so na sejah zelo zgovorni, drugi pa se v razpravo praktično ne vključujejo. Sej oziroma glasovanj se najbolj vestno udeležujejo poslanci Svobode, v SDS pa zastavljajo daleč največ poslanskih vprašanj in pobud.