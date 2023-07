Večer: Višje sodišče Nizozemcu zvišalo kazen za poskus uboja v Portorožu

Koper, 27. julija - Koprsko višje sodišče je nizozemskemu državljanu Brianu Johannesu Anthonyju Boerkampu, obsojenemu poskusa uboja v Portorožu, zvišalo zaporno kazen, poroča Večer. Višje sodišče je pritrdilo mnenju tožilstva, da je kazen štirih let in pol zapora, ki jo je Nizozemcu prisodilo okrožno sodišče, preblaga, zato so jo zvišali na pet let in pet mesecev.